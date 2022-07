Outro candidato sai da corrida para suceder Boris Johnson — CMIO

A batalha para substituir Boris Johnson como líder conservador se acirrou com a eliminação de Suella Braverman

Suella Braverman foi eliminada depois que parlamentares conservadores do Reino Unido votaram no segundo turno da disputa pela liderança do partido na quinta-feira. Cinco candidatos permanecem na disputa, com o ex-chanceler Rishi Sunak liderando o pelotão.

Braverman recebeu 27 votos, colocando-a em último lugar entre seis candidatos e acabando com suas esperanças de suceder Johnson como líder do Partido Conservador e primeira-ministra do Reino Unido.

Em sua tentativa de assumir o comando do partido, Braverman havia prometido retirar o Reino Unido da jurisdição do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) e impedir o influxo de imigrantes que chegam ao Reino Unido de barco. Uma proeminente Brexiteer, ela também se posicionou como uma crítica afiada do “acordei” cultura e prometeu livrar a política britânica de “tudo isso acordou lixo.” Como quase todos os outros candidatos, ela prometeu reduzir impostos e manter o apoio militar do Reino Unido à Ucrânia.













Dos cinco candidatos restantes, os três favoritos são o ex-chanceler Rishi Sunak, que permanece em primeiro lugar após a votação de quinta-feira, garantindo o apoio de 101 parlamentares. A Ministra de Comércio Júnior Penny Mordaunt e a Secretária de Relações Exteriores Liz Truss seguem em segundo e terceiro lugar, com 83 e 64 votos, respectivamente.

Enquanto oito líderes em potencial entraram na disputa para suceder Johnson, o chanceler Nadhim Zahawi e o ex-secretário de Relações Exteriores Jeremy Hunt foram eliminados no primeiro turno da votação na quarta-feira. De acordo com as regras do partido, os candidatos que não receberem o apoio de 30 deputados são eliminados durante a primeira votação, com o candidato com menor pontuação eliminado em cada rodada subsequente de votação. Quando restarem apenas dois, os membros do partido em todo o país escolherão um vencedor por votação postal.

Assolado por escândalos, Johnson deixou o cargo de líder dos Conservadores na semana passada. No entanto, ele continuará a servir como PM até que seu substituto seja escolhido.