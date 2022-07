Presidente do Sri Lanka renunciou por e-mail – mídia — CMIO

Gotabaya Rajapaksa supostamente renunciou ao cargo de presidente do Sri Lanka na quinta-feira, deixando o cargo após meses de protestos contra seu governo e tendo fugido do país um dia antes. Rajapaksa supervisionou a destruição da economia agrícola do Sri Lanka e deixa para trás um país devastado pela inflação e instabilidade política.

O agora ex-presidente chegou a Cingapura na manhã de quinta-feira, depois de deixar o Sri Lanka em um jato militar para as Maldivas um dia antes. Sua carta de renúncia, que estava originalmente programada para ser entregue na quarta-feira, foi enviada por e-mail ao presidente do parlamento do Sri Lanka logo após sua chegada a Cingapura, informaram vários meios de comunicação.

Rajapaksa foi impedido de deixar seu país por funcionários do aeroporto no início desta semana antes de fugir a bordo de um avião militar. Acredita-se que ele tentou deixar o Sri Lanka antes de renunciar para evitar a possibilidade de detenção quando seus poderes presidenciais expirarem e ele não estiver mais imune à prisão.













O governo de Cingapura disse que Rajapaksa está na cidade-estado em um “visita privada” e não pediu asilo.

Sob a liderança de Rajapaksa, o Sri Lanka foi levado à falência, deixando de pagar suas dívidas de empréstimos estrangeiros em maio e introduzindo o racionamento de combustível no início deste mês. A turbulência econômica foi atribuída à perda de receita do turismo devido à pandemia de coronavírus e à proibição de fertilizantes químicos motivada pelo clima que reduziu pela metade a produção agrícola do país em questão de meses.

O governo de Rajapaksa tentou domar os custos crescentes imprimindo mais dinheiro, uma abordagem que acelerou ainda mais a inflação. Ao mesmo tempo, os cortes de impostos privaram o Sri Lanka da receita vital necessária para importar alimentos, combustível e remédios.

Após meses de manifestações e reorganização do gabinete, o movimento de protesto contra Rajapaksa chegou ao auge na semana passada, quando uma multidão de manifestantes invadiu a residência do presidente, levando os militares a levá-lo para um local seguro. Os manifestantes também exigiram a renúncia do primeiro-ministro Ranil Wickremesinghe. Sua casa foi incendiada no fim de semana.

Wickremesinghe foi nomeado presidente interino, enquanto os manifestantes foram dispersos pela polícia de suas residências e de Rajapaksa. A mídia local afirma que os partidos da oposição nomearão seu candidato para substituir Wickremesinghe como primeiro-ministro na sexta-feira, enquanto um governo interino administrará o país até que novas eleições sejam convocadas.