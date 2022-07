Twitter offline por mais tempo em anos — CMIO

A gigante da mídia social ficou indisponível por quase uma hora, afetando usuários em todo o mundo

O gigante da mídia social Twitter ficou no escuro por 45 minutos para usuários de todo o mundo na quinta-feira, sua maior interrupção em vários anos. Os usuários foram recebidos com uma variedade de mensagens de erro.

A plataforma não ofereceu nenhuma explicação para a interrupção prolongada, que começou por volta das 8:05 ET. Todos os produtos do Twitter foram afetados – web, celular e o aplicativo TweetDeck – mesmo que o próprio site do Twitter, que permaneceu online, afirmou “todos os sistemas operacionais.”

A empresa reconheceu o problema uma hora após os relatórios iniciais de uma interrupção, twittando “estamos trabalhando para que ele volte a funcionar para todos.” Foi a primeira interrupção prolongada da plataforma desde fevereiro, quando o serviço caiu duas vezes em uma semana devido a um “erro técnico.”

Na terça-feira, o Twitter processou o bilionário Elon Musk no Tribunal de Chancelaria de Delaware por tentar desistir do acordo de aquisição de US$ 44 bilhões que ele concordou em abril. Os advogados da empresa chamaram seus esforços para cancelar o acordo “inválido e errado”, declarando que tentariam “obrigar a consumação da fusão mediante a satisfação das poucas condições pendentes.”













O Twitter acusou Musk de agir como uma criança mimada, sugerindo que ele acredita que ele – “ao contrário de todas as outras partes sujeitas à lei contratual de Delaware – é livre para mudar de ideia, destruir a empresa, interromper suas operações, destruir o valor do acionista e ir embora.” As ações do Twitter caíram 34% abaixo de seu valor no momento em que Musk concordou em comprar a empresa.

O homem mais rico do mundo anunciou que o acordo estava encerrado na sexta-feira, alegando que o gigante social não cumpriu sua “obrigações contratuais”, especificamente recusando-se a revelar a porcentagem de contas de bot e spam na plataforma.