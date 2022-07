Paris não quer uma “terceira guerra mundial”, mas apoiará Kiev, disse o presidente francês

A França vai continuar”ajudando“A Ucrânia em seu conflito contínuo com a Rússia, disse o presidente francês Emmanuel Macron na quinta-feira.

Paris está buscando o fim da luta, sem que ela se transforme em um “terceira guerra mundial” e não quer se envolver diretamente nas hostilidades, acrescentou.

A França, no entanto, deve aumentar seu orçamento militar após as hostilidades entre Kiev e Moscou, disse Macron à mídia francesa. “O final do verão e do outono será muito duro”, ele alertou, sugerindo que a luta deve se intensificar.

“Aqueles que pensavam que a guerra de alta intensidade havia acabado estavam errados. Pedi para avaliar os novos riscos para ajustar nossa estratégia até o final do ano”, disse. disse o presidente.

A França deve continuar apoiando as autoridades ucranianas, tanto diretamente quanto através da imposição de sanções adicionais à Rússia, prosseguiu Macron. “Esta guerra vai durar e a França sempre estará lá para ajudar a Ucrânia e desacelerar a economia russa”, disse. ele disse.

Queremos parar esta guerra sem nos envolver. Não queremos uma terceira guerra mundial.

Macron também disse que a Rússia está travando uma “guerra híbrida” contra a Europa, acusando Moscou de cortar o fornecimento de gás. O presidente estava se referindo à gigante estatal de energia da Rússia, a Gazprom, que fechou o oleoduto Nord Stream 1 por dez dias para manutenção anual nesta semana.

A França e a Europa como um todo devem estar preparadas para viver “totalmente sem gás russo” fornecimento, sugeriu Macron, acrescentando que “peça aos franceses que consumam menos”.













“Devemos tentar reduzir [gas consumption] para passar o pico do inverno. Devemos fazer isso para evitar cortes completos”, ele disse. “Os preços da energia subiram antes da guerra. A verdadeira mudança nos últimos dias é a decisão da Rússia de cortar o gás. Estamos em uma guerra híbrida. A Rússia está usando a energia como arma de guerra”, acrescentou Macron.



A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.