O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, anunciou na quinta-feira que renunciaria. Draghi sobreviveu a um voto de confiança apesar de seus parceiros de coalizão no Movimento Cinco Estrelas se absterem, mas disse que deixaria o cargo após se encontrar com o presidente Sergio Mattarella.

O ex-chefe do Banco Central Europeu liderava um governo de coalizão desde fevereiro passado, mas ultimamente enfrentou críticas persistentes do líder do Movimento Cinco Estrelas Giuseppe Conte sobre o aumento do custo de vida.

Enquanto a coalizão de Draghi atraiu membros da esquerda e da direita, o primeiro-ministro italiano disse que não permaneceria sem o apoio do partido de Conte. Embora tenha ganho confortavelmente o voto de confiança, mesmo sem a participação dos legisladores Cinco Estrelas, ele se encontrou com Mattarella imediatamente depois.

“Sempre disse que esse executivo só iria adiante se houvesse uma perspectiva clara de poder levar adiante o programa de governo no qual as forças políticas votaram sua confiança”, disse. ele disse. “Essa compacidade foi fundamental para enfrentar os desafios desses meses. Essas condições não existem mais.”

Draghi é o segundo líder do G7 a renunciar em curta sucessão, depois que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou na semana passada que deixaria o cargo, em meio a escândalos pessoais e perspectivas econômicas igualmente sombrias.













Embora o Movimento Cinco Estrelas tenha começado como o maior parceiro da coalizão de Draghi, mais tarde foi dividido por causa de suas políticas. Conte se manifestou contra o armamento de Draghi da Ucrânia e aumentos de gastos militares, enquanto o ex-chanceler Luigi Di Maio deixou o partido de Conte para formar uma nova facção leal a Draghi.

Di Maio acusou Conte de retirar seu apoio de Draghi em uma tentativa de derrubar o governo e solidificar seu próprio apoio. O senador centrista Antonio Saccone, aliado de Draghi, declarou na quinta-feira que o partido de Conte foi “fazendo um favor [Russian President Vladimir] Coloque em” abstendo-se da votação.

Embora Draghi tenha apoiado as sanções da UE a Moscou, Conte condenou a “corrida para rearmar” e pediu a Draghi que priorize as preocupações domésticas.

Antes do anúncio de Draghi, uma eleição geral havia sido marcada para o próximo ano. No entanto, eleições antecipadas podem agora ser convocadas no outono.