Biden adverte Irã sobre ambições nucleares — CMIO

Teerã respondeu que emitirá uma “resposta dura e lamentável” a qualquer “erro” de Washington

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na quinta-feira que Washington “usar todos os elementos de seu poder nacional” para impedir o Irã de adquirir armas nucleares. Acrescentou que não vai “esperar para sempre” para um novo acordo nuclear com Teerã.

Na quinta-feira, Biden e o primeiro-ministro israelense Yair Lapid assinaram em Jerusalém uma declaração conjunta sobre a continuidade da parceria estratégica de seus dois países. A declaração afirmou a continuidade da ajuda militar de Washington a Israel, saudou a normalização do comércio de Israel com seus vizinhos árabes e prometeu “nunca permitir que o Irã adquira uma arma nuclear”.

Os EUA “está preparado para usar todos os elementos de seu poder nacional para garantir esse resultado”, a declaração lida.

Em entrevista coletiva ao lado de Lapid, Biden afirmou que os EUA "não vão esperar para sempre" que o Irã aceite suas exigências e retorne ao acordo nuclear de 2015. O Plano de Ação Abrangente Conjunto (JCPOA), que foi assinado pelo Irã, EUA, Rússia, China, Reino Unido, França e Alemanha em julho de 2015, impôs limitações aos programas nucleares civis de Teerã em troca de alívio limitado das sanções.













O ex-presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo unilateralmente em 2018, alegando que o Irã estava violando suas restrições. O Irã insiste que nunca procurou desenvolver armas nucleares.

As negociações para reviver o acordo pararam, com autoridades americanas alegando que o Irã está adicionando demandas extras, enquanto os iranianos insistem que é responsabilidade dos EUA retornar aos termos originais do acordo, inclusive levantando “snap-back” sanções impostas após a retirada de Trump em 2018.

Lapid rejeitou totalmente a diplomacia durante o briefing de quinta-feira. “Palavras não vão detê-los, Sr. Presidente,” ele disse a Biden. “A diplomacia não vai detê-los.”

“A única maneira de detê-los é colocar uma ameaça militar credível na mesa. O regime iraniano deve saber que, se continuar a enganar o mundo, pagará um alto preço”.

O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, respondeu com algumas palavras duras após a reunião de Biden e Lapid. “A grande nação do Irã não aceitará nenhuma insegurança ou crise na região e Washington e seus aliados devem saber que qualquer erro será respondido com uma resposta dura e lamentável do Irã”, disse. ele disse.

“O Irã islâmico está mais forte do que nunca e o poder dos americanos está mais fraco do que nunca.” Raisi continuou, acrescentando que o regime de sanções dos EUA ao Irã – apelidado de “pressão máxima” campanha do governo Trump – “fracassou, mas eles estão repetindo essa experiência”.