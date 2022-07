EUA e Israel planejam desenvolvimento conjunto de laser — CMIO

O presidente Biden revelou planos para Washington trabalhar com Israel na construção de sistemas de armas a laser

Empreiteiros de defesa americanos e israelenses trabalharão em conjunto na construção de armas a laser que podem derrubar mísseis inimigos, anunciou o presidente Joe Biden durante uma visita a Jerusalém.

“À medida que avançamos juntos – parceiros em segurança e inovação – os setores de defesa dos Estados Unidos e de Israel cooperarão em novos sistemas de armas a laser de alta energia que podem defender as vidas israelenses, bem como as vidas dos membros do serviço americano”. Biden disse na quinta-feira em uma entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro israelense Yair Lapid ao seu lado.

O presidente fez seus comentários após se encontrar com Lapid e prometer que Washington nunca “permitir que o Irã adquira uma arma nuclear” e estava pronto para usar”todos os elementos de seu poder nacional para garantir esse resultado”. Declarando que o “flagelo do antissemitismo ainda marcha ao redor do mundo”, ele adicionou, “Você tem um compromisso rígido dos Estados Unidos da América com a segurança de Israel, um compromisso rígido.”

Presidente dos EUA Joe Biden em Jerusalém Ocidental:- O flagelo do antissemitismo ainda existe em todo o mundo– Os setores de defesa dos EUA e de Israel cooperarão em novos sistemas de armas a laser de alta energia pic.twitter.com/1QNGUmuE8e — TRT World Now (@TRTWorldNow) 14 de julho de 2022

Biden observou que os EUA forneceram ajuda militar recorde a Israel no ano passado – acrescentando US$ 1 bilhão extras aos gastos de sua base, que em média US$ 3,8 bilhões por ano – para ajudar o país a reabastecer o cache de interceptadores de mísseis para seu chamado sistema de defesa Iron Dome. “Você tem novas ferramentas para manter Israel forte e seguro” disse ele, acrescentando: “Vamos garantir que Israel possa se defender sozinho.”













Depois de chegar a Tel Aviv na quarta-feira, Biden visitou uma exibição da tecnologia de defesa aérea de Israel, incluindo o Iron Dome e os sistemas de mísseis terra-ar David’s Sling. Ele disse que também viu uma apresentação sobre o Iron Beam, um sistema baseado em laser que está em desenvolvimento.

Oficiais de defesa israelenses alegaram em abril que o Iron Beam passou por uma série de “inovador” testes, comprovando sua capacidade de interceptar foguetes, drones, mísseis antitanque e estilhaços. Está programado para entrar em serviço ainda este ano, superando uma meta anterior de 2024.

Israel buscou investimento dos EUA para ajudar a financiar o desenvolvimento do Iron Beam. A Rafael Advanced Defense Systems, com sede em Haifa, que é estatal, disse no ano passado que colaboraria com a empresa de defesa americana Lockheed Martin em uma arma a laser terrestre para Israel. As empresas assinaram um acordo provisório para explorar oportunidades de comercializar o sistema nos EUA.