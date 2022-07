Covid-19 é ‘inteligente demais para nós’, diz OMS à mídia – CMIO

As infecções por Covid-19 estão aumentando novamente porque o vírus está em constante mutação, ficando um passo à frente dos esforços para detê-lo, disse um enviado da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“A razão pela qual temos um aumento é que ele mudou mais uma vez e se tornou inteligente demais para nós”, Dr. David Nabarro, enviado especial sobre Covid-19 para a OMS, disse na quinta-feira em entrevista à Sky News do Reino Unido. “Ele pode romper nossas defesas imunológicas, e é por isso que os números estão subindo.”

As pessoas pararam de tomar precauções contra a propagação do Covid-19, como usar coberturas faciais, o que está contribuindo para o aumento de infecções, disse Nabarro. “Meu conselho a todos é, por favor, esse vírus não desapareceu. Não está matando tantas pessoas, mas é realmente desagradável, especialmente se você pegar Covid por muito tempo.”

Nabarro, que exortou as pessoas a “respeite o vírus” fez seus comentários dois dias depois que o diretor da OMS pediu aos governos de todo o mundo que trouxessem de volta os mandatos de mascaramento e distanciamento social. “O vírus está circulando livremente e os países não estão gerenciando efetivamente a doença”, disse. O chefe da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse a repórteres em um briefing semanal.













Mais de 5,7 milhões de novas infecções por Covid-19 foram relatadas globalmente na semana passada, um aumento de 6% em relação à semana anterior, mas as mortes permaneceram acentuadamente abaixo dos níveis do ano passado. As mortes globais por Covid-19 totalizaram cerca de 9.800 na semana passada, uma queda de 82% em relação ao ano anterior.

Nabarro também elogiou o sucesso das vacinas Covid-19 e pediu às pessoas que mantenham suas vacinas em dia. No entanto, o principal conselheiro médico da Casa Branca, Dr. Anthony Fauci, que pegou o vírus no mês passado, admitiu em entrevista à Fox News na terça-feira que as vacinas não estão impedindo a propagação do Covid-19.

“Mesmo que as vacinas, devido ao alto grau de transmissibilidade desse vírus, não protejam muito bem, por assim dizer, contra a infecção, elas protegem muito bem contra doenças graves que levam à hospitalização e morte”, disse. disse Fauci. Ele acrescentou que, embora as vacinas não o protejam contra a infecção, ele acredita que elas ajudaram a evitar que ele sofresse sintomas graves.