EUA suavizam sanções e autorizam transações com a Rússia relacionadas a fertilizantes e alimentos

“Todas as transações envolvendo SEFE Securing Energy for Europe GmbH (anteriormente conhecida como Gazprom Germania GmbH), ou qualquer entidade na qual SEFE Securing Energy for Europe GmbH possua, direta ou indiretamente, 50% ou mais de juros, que estão proibidas são autorizadas até 16 de dezembro de 2022″, informou o texto da licença do Departamento do Tesouro.