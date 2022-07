Ivana Trump morre aos 73 anos — CMIO

A ex-mulher de Donald Trump, Ivana, morreu aos 73 anos. O ex-presidente anunciou sua morte na quinta-feira, descrevendo sua esposa de 16 anos como “uma mulher maravilhosa, linda e incrível.”

Trump deu a notícia da morte de Ivana em um post em sua plataforma de mídia social Truth. “Estou muito triste em informar a todos aqueles que a amavam, que eram muitos, que Ivana Trump faleceu em sua casa em Nova York”, disse. ele escreveu, acrescentando que ele e seus três filhos com Ivana “estavam todos tão orgulhosos dela.”

“Ivana Trump foi uma sobrevivente. Ela fugiu do comunismo e abraçou este país. Ela ensinou seus filhos sobre coragem e resistência, compaixão e determinação”, disse. leia uma declaração da família Trump à ABC News pouco depois.

Ivana Zelnickova nasceu na Tchecoslováquia em 1949 e imigrou para o Canadá em 1971. Ela conheceu Trump enquanto modelava em Nova York em 1976, e os dois se casaram um ano depois. Ivana assumiria vários cargos dentro da Trump Organization, incluindo a gestão do Plaza Hotel em Manhattan e servindo como CEO do Trump Castle Hotel and Casino em Atlantic City.

Após seu divórcio de Trump em 1992, ela publicou vários livros e trabalhou com várias marcas de moda. Ela se casou duas vezes novamente depois de se separar de Trump, com seu casamento com o ator italiano Rossano Rubicondi em 2008, apresentado por Donald Trump em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

Ivana e Donald Trump tiveram três filhos, Donald Jr., Eric e Ivanka, e deixa eles e seus dez netos.