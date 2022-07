Republicanos preparam projetos de lei contra direitos da população trans nos EUA

Congressistas do Partido Republicano elaboraram projetos de lei que visam coibir liberdades individuais conquistadas por transexuais nos Estados Unidos. Segundo noticiou a Reuters, nenhum dos projetos de lei tem chance de ser aprovado neste ano, mas são um sinal de que a ala conservadora tem na mira os direitos da população trans americana.

Um dos projetos de lei suspende repasses de verba federal a universidades nas quais mulheres trans podem competir com mulheres cisgênero em modalidades esportivas. Outro projeto de lei permite que mulheres trans processem médicos que realizaram cirurgia de redesignação sexual quando elas eram menores de idade.

O conjunto de projetos de lei tem o apoio de nomes importantes do Partido Republicano, como Kevin McCarthy, líder da minoria do partido no Congresso americano. Recentemente ele defendeu o projeto de lei referente a atletas trans em uma coletiva de imprensa e em um jornal conservador. Além de McCarthy, 127 dos 211 congressistas republicanos apoiam o projeto de lei.