Força Aérea impedida de inicializar sem vacina – CMIO

Uma ordem judicial dos EUA proíbe todo o ramo de aplicar o mandato de vacina de Biden

Um juiz federal de Ohio certificou na quinta-feira uma ação coletiva nacional contra a Força Aérea dos EUA e emitiu uma ordem de restrição proibindo o ramo militar de aplicar um mandato de vacina Covid-19 a aviadores que buscam isenção religiosa.

O juiz Matthew McFarland ordenou que toda a Força Aérea cessasse a vacinação obrigatória de todos os membros da ativa e da reserva que objetassem por motivos religiosos. A ordem é temporária e expira em 14 dias, período durante o qual o secretário da Força Aérea do presidente Joe Biden, Frank Kendall III, é obrigado a defender o mandato.

O caso foi apresentado por algumas dezenas de aviadores estacionados na Base Aérea Wright-Patterson em Dayton, Ohio, mas a decisão de McFarland afeta mais de 9.000 membros do serviço nacional e internacionalmente que buscaram isenções religiosas do jab. De acordo com documentos judiciais, a Força Aérea havia aprovado apenas 86 desses pedidos no início de junho.













Caso o caso seja levado a tribunais superiores, seu resultado é incerto. Em abril, a Suprema Corte dos EUA decidiu contra um oficial da Força Aérea que se recusou a ser vacinado por motivos religiosos. O tribunal não deu nenhuma explicação para sua decisão, mas os juízes conservadores Clarence Thomas, Samuel Alito e Neil Gorsuch discordaram.

Os membros da Força Aérea da ativa deveriam ser vacinados até novembro de 2021, com reservistas e membros da Guarda Aérea Nacional tendo até janeiro deste ano para tomar a vacina. A política de vacina obrigatória dos militares foi imposta pelo secretário de Defesa Lloyd Austin e aprovada por Biden em agosto passado.

Em todo o exército dos EUA, cerca de 268.858 soldados e 50.710 funcionários civis permanecem “parcialmente vacinado”, de acordo com os números do Pentágono. Esse número conta aqueles que não estão atualizados em suas vacinas e não inclui aqueles que não receberam uma única dose.

O Exército dos EUA declarou na semana passada que as tropas não vacinadas não seriam mais pagas e poderiam enfrentar a separação dos militares. O prazo para os reservistas do Exército e da Guarda Nacional em meio período receberem a vacina também passou na semana passada, deixando mais de 60.000 desses funcionários em meio período em risco de punição.

Cerca de 6.400 militares já foram expulsos por se recusarem a atirar, sendo a maioria fuzileiros navais, segundo estatísticas citadas por Breitbart.