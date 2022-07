Ucrânia quer US$ 9 bilhões em ajuda mensal – FT – CMIO

Kiev quase dobrou o pedido de ajuda mensal de seus apoiadores ocidentais, informou o Financial Times nesta quarta-feira, citando um assessor econômico do presidente ucraniano.

“Para os próximos meses, temos que receber US$ 9 bilhões por mês em vez de US$ 5 bilhões”, disse. a publicação cita Oleg Ustenko como tendo dito, que acrescentou que “será quase impossível” para a Ucrânia sobreviver sem os fundos. A cifra de US$ 5 bilhões foi anunciada pelo presidente Volodymyr Zelensky no mês passado, um valor ainda muito acima do que os partidários de Kiev forneceram até agora.

Os EUA deram à Ucrânia US$ 3 bilhões em ajuda nas últimas duas semanas para ajudar Kiev a pagar funcionários do setor público.













A UE também se comprometeu a apoiar financeiramente o país, embora o bloco tenha lutado para estruturar a ajuda. Na terça-feira, o Conselho Europeu aprovou um empréstimo de 1 bilhão de euros à Ucrânia, como parte de um pacote de empréstimos de longo prazo de 9 bilhões de euros proposto pela Comissão Europeia em maio. No entanto, relatos da mídia sugerem que a Alemanha está bloqueando o pacote de ajuda mais amplo, com alguns membros da UE questionando se o valor total de € 9 bilhões é demais. Também foi expressa a preocupação de que Kiev possa dar calote em sua dívida.

Desde fevereiro, a UE forneceu € 2,2 bilhões em ajuda à Ucrânia.

