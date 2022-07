UE pode cortar ajuda financeira à Ucrânia – Bloomberg – CMIO

A UE teria retido os fundos prometidos devido a preocupações com sua própria economia

Os fundos prometidos à Ucrânia pela UE foram adiados devido a preocupações com os problemas econômicos do próprio bloco e as disputas internas em Bruxelas, informou a Bloomberg na sexta-feira, citando pessoas familiarizadas com as discussões.

Em março, a Comissão Europeia propôs um empréstimo de € 9 bilhões (US$ 9 bilhões) à Ucrânia que seria apoiado pelas garantias dos governos dos membros da UE. No entanto, até agora o bloco conseguiu chegar a um acordo apenas sobre uma primeira parcela no valor de 1 bilhão de euros, que foi revelada na terça-feira.

De acordo com a Bloomberg, o desligamento ocorre porque a Alemanha tentou convencer a UE a fornecer doações não reembolsáveis ​​por meio do Fundo Monetário Internacional, em vez de empréstimos a Kiev.

Uma autoridade alemã foi citada dizendo que Berlim não quer arcar com o peso de garantir empréstimos ucranianos e pediu a outros membros que contribuíssem mais.

Separadamente, um empréstimo de 1,5 bilhão de euros do Banco Europeu de Investimento foi bloqueado na UE porque são necessárias mais garantias para garantir a quantia.













A notícia chega no momento em que a UE está lutando contra a alta da inflação. A Alemanha está particularmente preocupada que as sanções e tensões com a Rússia possam obrigar Moscou a cortar o fluxo de gás russo, o que poderia prejudicar a economia alemã.

O governo alemão advertiu repetidamente que tal cenário aumentaria o desemprego e a pobreza. A falta de combustível seria “catastrófico” para algumas indústrias, disse o ministro da Economia, Robert Habeck, à revista Der Spiegel no mês passado.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, levantou um ponto semelhante na sexta-feira, dizendo que, ao impor sanções “a economia europeia deu um tiro nos pulmões e está com falta de ar”.

De acordo com a Bloomberg, cerca de um terço dos 27 estados membros alertou em uma reunião de ministros das Finanças da UE na terça-feira que era necessário apoio adicional para “os grupos mais vulneráveis ​​dentro do bloco afetados pela crise em curso para evitar o descontentamento em relação a Kiev”.

Um funcionário da UE foi citado dizendo que Paolo Gentiloni, comissário de economia do bloco, disse a colegas em uma reunião a portas fechadas que os governos nacionais precisavam “evitar o risco de fadiga entre os europeus”.

Países ocidentais, incluindo países da UE, impuseram sanções abrangentes à Rússia depois que ela enviou tropas para a Ucrânia no final de fevereiro. No mês passado, o Grupo dos Sete (G7), que inclui a Alemanha, potência econômica da UE, prometeu apoiar Kiev “pelo tempo que for necessário”.