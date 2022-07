Canadá consertará mais cinco turbinas para Nord Stream – mídia — CMIO

Ottawa aprovou a manutenção contínua de equipamentos de oleodutos russos após conversas com Berlim

A Siemens, com sede na Alemanha, recebeu permissão do Canadá para reparar mais cinco turbinas para o gasoduto Nord Stream da Rússia em uma fábrica em Montreal, para onde envia regularmente equipamentos para reparos e manutenção, informou o Globe and Mail na quarta-feira, citando fontes do governo.

De acordo com o relatório, as turbinas do gasoduto podem ser reparadas nos próximos dois anos, mas o Canadá tem o direito de retirar a licença para os reparos a qualquer momento.

O relatório também diz que a turbina da Siemens que estava presa no Canadá devido a sanções relacionadas à Ucrânia à Rússia já deixou o país e está a caminho da Alemanha. Uma vez lá, será entregue a representantes russos, permitindo que o Canadá evite violar suas próprias sanções usando uma rota de entrega indireta.

O Canadá inicialmente se recusou a devolver a turbina, por considerar o equipamento como um produto de dupla utilização sujeito a sanções. A situação forçou a exportadora de gás russa Gazprom a reduzir as exportações para a Alemanha em até 60%, já que a estação era tecnicamente incapaz de bombear gás em níveis normais enquanto faltava uma turbina e várias outras precisavam de reparos. No entanto, após negociações com Berlim, Ottawa decidiu devolver a turbina no início desta semana.













A Comissão Europeia saudou na terça-feira a decisão do Canadá de devolver a turbina, uma vez que remove “uma das desculpas usadas pela Rússia para reduzir os fluxos de gás.”

A Ucrânia, por outro lado, foi “profundamente desapontado” com o anúncio do Canadá, de acordo com um comunicado do Ministério da Energia e do Ministério das Relações Exteriores. Kiev acredita que a Rússia pode continuar fornecendo gás integralmente sem a turbina, utilizando a capacidade de trânsito da Ucrânia. As autoridades do país pediram ao Canadá que reverta a decisão.

O gasoduto Nord Stream é uma rota importante para as exportações de gás da Rússia para a UE porque oferece entregas diretas, contornando a Ucrânia. As entregas pelo pipeline foram interrompidas temporariamente em 11 de julho para manutenção programada de 10 dias.

