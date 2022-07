Hungria tem ‘planos militares’ para a Ucrânia – ministro — CMIO

Budapeste precisa proteger os húngaros étnicos que vivem na parte ocidental do país fronteiriço, disse o FM Peter Szijjarto

A Hungria tem planos militares sobre como proteger os húngaros étnicos que vivem no oeste da Ucrânia, revelou o ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto. Budapeste está pronta para agir em defesa de 150.000 pessoas que considera suas, revelou ele em entrevista na sexta-feira.

“Nosso país preparou cenários de guerra de emergência” o ministro disse ao site de notícias Index. Ele disse que o governo húngaro queria evitar usá-los, e é por isso que buscou uma solução pacífica para o conflito armado Rússia-Ucrânia.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, no entanto, rejeitou a ideia de oferecer concessões à Rússia para garantir um cessar-fogo e afirma que seu país pode derrotar a Rússia com a ajuda de apoiadores ocidentais. O ministro das Relações Exteriores húngaro comentou os objetivos dos dois países, dizendo que seu país tem interesses diferentes dos da Ucrânia.

“E qual é o interesse ucraniano? Envolver o maior número possível de países neste conflito, pelo menos através do envio de armas. Nosso interesse, por outro lado, é ficar de fora desse conflito e minimizar o risco de sermos arrastados para uma guerra”. disse Szijjarto.

Szijjarto afirmou que depois que a Rússia atacou a Ucrânia, Budapeste "fechou todos os problemas" que havia causado tensões com Kiev antes.













Kiev há muito acusa Budapeste de encorajar o secessionismo entre sua diáspora húngara, inclusive por supostamente dar a cidadania secretamente a húngaros étnicos. Em 2018, Kiev expulsou o cônsul húngaro na cidade de Beregovo por causa do assunto. A equipe da missão foi filmada anteriormente aparentemente entregando documentos de cidadania a ucranianos húngaros e instruindo-os a mantê-los em segredo.

As relações entre as duas nações pioraram em 2017, depois que Kiev adotou uma lei que estabeleceu um roteiro para remover as línguas minoritárias das escolas ucranianas. Budapeste disse que era discriminatório contra os húngaros étnicos e prometeu ficar no caminho dos planos da Ucrânia de se juntar à Otan e à UE, a menos que a lei seja descartada.

Apesar da avaliação de Szijjarto de que as tensões ficaram no passado, seu país recebeu duras críticas de Kiev nos últimos meses. Em maio, a vice-primeira-ministra ucraniana Irina Vereshchuk acusou Budapeste de se aproximar da Rússia por sua “gás barato”, e desejando secretamente tomar as partes da Ucrânia de maioria húngara.