EUA explicam como o teto do preço do petróleo russo funcionaria — CMIO

O preço tem que ser alto o suficiente para a Rússia continuar produzindo, segundo Janet Yellen

Os EUA planejam limitar o preço pago pelo petróleo russo, mas em um nível que ainda seria lucrativo o suficiente para a produção continuar, disse a secretária do Tesouro Janet Yellen em entrevista ao Wall Street Journal publicada na quarta-feira.

“Ouvimos alguma preocupação com a possibilidade de a Rússia simplesmente parar de produzir. Eu diria que não faz muito sentido como uma resposta russa… Esperaríamos estabelecer o teto de preço em um nível que seria claramente lucrativo para a Rússia continuar a produzir,” Yellen foi citado como tendo dito.

De acordo com o responsável, o mecanismo de preço máximo exigiria que qualquer petroleiro que transportasse petróleo russo só recebesse financiamento e seguro de instituições dos EUA, Reino Unido e União Europeia se o preço de venda do petróleo estiver abaixo do limite. De acordo com Yellen, muitos países não teriam escolha a não ser aceitar o teto de preço, já que várias das principais companhias de seguros marítimos do mundo estão sediadas na UE ou no Reino Unido.

“Fica mais fácil se pelo menos eles estabelecerem um teto de preço… ser afetado por ela. Mas isso não os prejudica. Isso os ajuda”, afirmou Yellen.













Autoridades de Washington ainda não finalizaram o preço do limite, disse Yellen a repórteres em Tóquio no início desta semana.

Ela observou, no entanto, que a Rússia no passado baseou seu orçamento em um preço do petróleo de cerca de US$ 40 por barril. Enquanto isso, o petróleo Brent de referência global estava sendo negociado a cerca de US$ 100 o barril às 15:45 GMT de quarta-feira.

Yellen está atualmente na Ásia em uma viagem com o objetivo de obter apoio para o mecanismo de teto de preço, que os defensores da medida esperam ajudar a reduzir a receita da Rússia com as vendas de petróleo e, consequentemente, limitar sua capacidade de financiar a operação militar em andamento na Ucrânia. que o Ocidente condena.













Yellen disse ao WSJ que já discutiu a possibilidade do limite durante uma reunião virtual com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He.

“Elas [the Chinese] ouviram e estavam preparados para ter mais discussões conosco sobre isso”, disse Yellen.

Washington está ansioso para persuadir a China, assim como a Índia, da necessidade de um teto para o preço que a Rússia pode obter por seu petróleo. Ambas as nações continuam importando petróleo russo e recentemente aumentaram suas compras para aproveitar o grande desconto oferecido por Moscou.

Yellen deve conversar sobre o teto de preço com autoridades do Japão, Índia, Indonésia, Coreia do Sul e Arábia Saudita nos próximos dias, informou o WSJ, citando um alto funcionário do Tesouro.

