No início desta semana, Pyongyang reconheceu as duas repúblicas populares de Donbass, com Kiev cortando laços com a RPDC em resposta.

O Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte rejeitou o protesto da Ucrânia e a invocação de sua soberania após o reconhecimento de Pyongyang das duas repúblicas de Donbass, que Kiev considera parte de seu território. Os diplomatas da RPDC insistiram que a própria Ucrânia violou a soberania da Coreia do Norte no passado ao aderir “injusto e ilegal” Sanções dos EUA contra o país.

Em um comunicado divulgado pela mídia estatal da RPDC na sexta-feira, o Ministério das Relações Exteriores do país argumentou que Kiev estava do lado de Washington no direcionamento de seus programas de armas. Os funcionários insistiram que as capacidades militares desenvolvidas por Pyongyang eram meramente uma dissuasão de autodefesa e, portanto, as sanções impostas pelos EUA e seus aliados não tinham base legal.

A Ucrânia não tem o direito de “levantar uma questão ou contestar nosso exercício legítimo de soberania depois de cometer um ato que carece gravemente de equidade e justiça entre as nações, juntando-se ativamente à política hostil injusta e ilegal dos EUA no passado,” acusaram os diplomatas.













Os representantes de Pyongyang acrescentaram que a Coreia do Norte “continuar a fortalecer e desenvolver a amizade e a cooperação com todos os países que respeitam nossa soberania e nos tratam favoravelmente.”

Na quarta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia divulgou um comunicado anunciando que estava cortando os laços diplomáticos com a Coreia do Norte, depois que Pyongyang reconheceu o “a chamada “independência” dos territórios temporariamente ocupados pela Federação Russa nas regiões de Donetsk e Luhansk da Ucrânia.”

Kiev insistiu que, com sua decisão, a RPDC estava tentando “comprometer a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.”

A declaração de Kiev veio logo depois que o chefe do DPR, Denis Pushilin, postou uma mensagem em seu canal Telegram, que dizia que o “A República Popular Democrática da Coreia reconheceu a República Popular de Donetsk.”

A missão diplomática do DPR em Moscou confirmou no mesmo dia que o embaixador norte-coreano entregou um documento oficial sobre o reconhecimento da república ao seu homólogo do DPR.

A Ossétia do Sul, que foi reconhecida como um estado independente por um punhado de países, incluindo a Rússia, anunciou em 2014 que consideraria oficialmente tanto a DPR quanto a LPR como estados soberanos.

Em 21 de fevereiro de 2022, a Rússia reconheceu a independência das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.

A Abkhazia, parcialmente reconhecida, seguiu o exemplo no final daquele mês e a Síria fez o mesmo no final de junho.