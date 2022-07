Google e Microsoft recuam à medida que a recessão se aproxima – CMIO

Gigante das buscas vai desacelerar contratações para o próximo ano, enquanto dono do Windows demitiu funcionários

Google e Microsoft estão cortando novas contratações, já que a economia dos EUA, atormentada pela inflação, ameaça entrar em recessão total. O CEO do Google, Sundar Pichai, anunciou em um e-mail da equipe na terça-feira que as contratações diminuiriam pelo restante do ano, enquanto a Microsoft demitiu funcionários em várias divisões e escritórios na segunda-feira, mesmo quando a empresa insistiu que aumentaria o número de funcionários no próximo ano.

Pichai citou especificamente a ameaça de recessão econômica em seu e-mail para a equipe do Google, conforme citado pela mídia, explicando que a empresa se concentrará em “engenharia, técnico e outros papéis críticos” para o resto do ano e para 2023 diante de um “perspectivas econômicas globais incertas.” Ele pediu aos funcionários que “ser mais empreendedor, trabalhando com maior urgência, foco mais nítido e mais fome do que mostramos em dias mais ensolarados”, reconhecendo que “em alguns casos, isso significa consolidar onde os investimentos se sobrepõem e simplificar os processos.”













Embora o tamanho da Alphabet, empresa controladora do Google, e a onipresença de seus produtos possam fazer com que pareça à prova de recessão, a expansão recente em áreas menos lucrativas, como seus negócios de smartphones, wearables e carros autônomos, pode ter tornado a empresa de 164.000 pessoas mais vulnerável ao que Pichai descreveu como “ventos contrários econômicos.” A empresa também adicionou 10.000 novos funcionários durante o segundo trimestre, com mais contratação no terceiro trimestre, de acordo com o CEO.

Enquanto isso, a Microsoft tentou minimizar suas demissões, que afetaram menos de 1% da empresa de 180.000 pessoas, como típico para o período do calendário, em vez de uma reação à desgraça econômica iminente. “Como todas as empresas, avaliamos nossas prioridades de negócios regularmente e fazemos ajustes estruturais de acordo”, disse a empresa em um comunicado por e-mail, comprometendo-se a “investir em nossos negócios e aumentar o número de funcionários em geral no próximo ano.” No entanto, além das demissões desta semana, a empresa reduziu as contratações em seus grupos Windows e Office em maio.

As duas megacorporações estão longe de ser as únicas gigantes da indústria a cortar a gordura diante da formação de nuvens econômicas. A Meta, empresa controladora do Facebook, cortou suas novas metas de contratação em 30%, com o CEO Mark Zuckerberg dizendo aos funcionários que o gigante da mídia social está sofrendo “uma das piores baixas [it has seen] na história recente.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Empresas de criptomoedas caçam talentos da Big Tech para reformar a internet

Desde maio, a empresa de compartilhamento de viagens Lyft e o aplicativo social Snap anunciaram desacelerações nas contratações, enquanto a Tesla não está apenas cortando novas contratações, mas desocupando 10% de seus funcionários assalariados.

A inflação nos EUA está em alta em 40 anos, com o sentimento do consumidor correspondentemente no fundo do poço. O Federal Reserve procurou conter o crescimento descontrolado dos preços elevando as taxas de juros, uma solução que, segundo analistas, corre o risco de desencadear uma recessão própria à medida que as dívidas consideráveis ​​do americano médio se tornam incontroláveis.