A agência de notícias, Ukrinform, pediu comentários a Stano após “suposições especulativas apareceram” na mídia ocidental “sobre o risco de contrabando de armas fornecidas à Ucrânia por parceiros ocidentais”. O Ukrinform não especificou a quais artigos se referia.

Mas o Financial Times informou na terça-feira que os estados membros da UE estavam preocupados com o paradeiro das armas. O jornal britânico disse que as nações ocidentais querem que a Ucrânia tenha um sistema mais robusto para rastrear armas que recebe para combater a Rússia.

“Todas essas armas aterrissam no sul da Polônia, são enviadas para a fronteira e depois são divididas em veículos para atravessar: caminhões, vans, às vezes carros particulares”. um oficial ocidental foi citado pelo FT como tendo dito. “E a partir desse momento deixamos em branco a localização deles e não temos ideia para onde vão, onde são usados ​​ou mesmo se ficam no país.”













Stano disse ao Ukrinform que os militares da UE “a assistência está sujeita a controles e salvaguardas rigorosos, inclusive após a sua entrega”, e expressou a certeza de que Kiev estava manuseando adequadamente as armas que recebe.

“Não temos motivos para não confiar no governo ucraniano que está liderando uma luta para defender o país e o povo ucraniano contra um agressor brutal”. ele foi citado como dizendo.

Alertas de que armas enviadas para a Ucrânia podem acabar no mercado negro vieram de organizações como a Interpol e a Europol. Policiais em alguns países como a Suécia também falaram sobre o perigo representado pelo tráfico de armas da Ucrânia.

De acordo com uma investigação da RT, armas fornecidas pelo Ocidente, como o míssil antitanque NLAW disparado pelo ombro ou o ‘drone kamikaze’ Switchblade, são prontamente oferecidas por contrabandistas de armas na Darknet.













O funcionário da UE pareceu abordar a questão acusando a Rússia de desviá-los.

“Não vamos esquecer que as entregas de armas para a Ucrânia são um alvo potencial de ação hostil” pela Rússia, afirmou.

Quando solicitado pelo veículo, Stano pareceu descartar as preocupações de contrabando como nada mais do que desinformação russa.

“Basicamente, qualquer coisa que saia do Kremlin e dos Ministérios da Defesa e das Relações Exteriores é uma propaganda massiva e muitas vezes simplesmente mentiras”. ele alegou.

Até agora, a UE forneceu 2 bilhões de euros em ajuda militar à Ucrânia por meio do Fundo Europeu para a Paz.