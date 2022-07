Comércio entre os países do BRICS em alta – dados — CMIO

A cooperação econômica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul está aumentando, mostram dados da alfândega chinesa

O comércio exterior da China com outros estados membros do BRICS totalizou 1,64 trilhão de yuans (US$ 244 bilhões) no primeiro semestre do ano, um aumento de 14,1% em termos anuais, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas da China (GACC), citados por o Global Times na quarta-feira.

Os dados mostram que o valor das exportações atingiu 817,18 bilhões de yuans (US$ 121 bilhões), saltando 20,6%. O valor das importações também aumentou 8,3%, para 825,82 bilhões de yuans (cerca de US$ 123 bilhões).

O porta-voz do GACC, Li Kuiwen, disse em uma coletiva de imprensa na quarta-feira que o comércio da China com outras nações do BRICS se intensificou nos últimos anos. Ele destacou que o volume de negócios do comércio subiu de 960,21 bilhões de yuans (US$ 143 bilhões) em 2009 para 3,17 trilhões de yuans (US$ 472 bilhões) em 2021.

As importações chinesas de produtos energéticos e agrícolas cresceram rapidamente, mostram os dados. Nos primeiros seis meses de 2022, as importações totais de petróleo bruto, gás natural e carvão da China e outros produtos energéticos de outros países do BRICS atingiram 298,98 bilhões de yuans (US$ 45 bilhões), um aumento de 53,3%. As importações de produtos agrícolas do país aumentaram 15,6%, para 185,46 bilhões de yuans (US$ 28 bilhões).

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

BRICS desenvolvendo nova moeda de reserva global – Putin

O BRICS, um bloco econômico de cinco nações que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi criado em 2006. Tem mais de 16% de participação no comércio global e representa mais de 40% da população mundial.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT