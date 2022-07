Corte na previsão de crescimento dos EUA — CMIO

O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou na terça-feira suas projeções de crescimento para a economia dos EUA este ano e no próximo, citando riscos de recessão. O PIB do país deve crescer 2,3% este ano, abaixo da previsão de 2,9% do mês passado.

Segundo o relatório, a economia cresceu 5,7% em 2021.

O desemprego no país deverá ficar em 3,7% em 2022, contra os 3,2% projetados anteriormente. A taxa de desemprego em 2023 é agora vista em 4,6%, mas deve ultrapassar 5% em 2024 e 2025. A inflação estava prevista para atingir 6,6% este ano, mas cair para 1,9% no próximo ano.

O FMI destacou que fatores globais, como a crise na Ucrânia, a pandemia de coronavírus e as restrições relacionadas, afetarão os indicadores macroeconômicos dos EUA.

de Washington “A prioridade da política deve ser desacelerar rapidamente o crescimento dos preços sem precipitar uma recessão”, disseram os diretores executivos do FMI. Evitando uma recessão nos EUA “está se tornando cada vez mais desafiador”, eles adicionaram.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT