China: economia desacelera, mas PIB cresce 2,5% no 1º semestre, aponta relatório





Conforme dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China, o PIB chinês do primeiro semestre de 2022 chegou a 56,2 trilhões de yuans (cerca de R$ 45 trilhões). O resultado mostra crescimento de 2,5% na comparação com 2021.

Já no segundo trimestre, quando houve desaceleração da economia chinesa em meio aos surtos de COVID-19 no país, foi de cerca de 29,24 trilhões de yuans (cerca de R$ 23,44 trilhões), apontando um aumento de 0,4% em relação ao mesmo período do ano passado.

© AP Photo / Andy Wong Trabalhadores embalando sapatos de patinação no gelo em uma fábrica no parque industrial de equipamentos esportivos de gelo e neve em Zhangjiakou, na província de Hebei, China, 15 de julho de 2021 Trabalhadores embalando sapatos de patinação no gelo em uma fábrica no parque industrial de equipamentos esportivos de gelo e neve em Zhangjiakou, na província de Hebei, China, 15 de julho de 2021 © AP Photo / Andy Wong

Apesar do crescimento, o resultado do segundo trimestre mostra uma queda em relação ao primeiro, quando o país havia registrado crescimento e 4,8%. O recuo em relação ao trimestre anterior foi de 2,6%.

Segundo publicou a agência Reuters, os resultados estão abaixo da meta do governo chinês, que eram de crescimento de 5,5% no semestre. A expectativa do trimestre também veio abaixo das expectativas de mercado, que eram de avanço de 1%.

Governo chinês atribui crescimento no trimestre a medidas ‘pró-estabilidade’

Segundo aponta o relatório, o governo chinês tomou “decisões científicas” com antecedência diante da “pressão econômica descendente” registrada no período do segundo trimestre.

“[…] Em vez de aplicar um dilúvio de políticas de estímulo, [o governo chinês] implementou um pacote de medidas de política pró-estabilidade de acordo com as linhas gerais de orientação, realizou teleconferências nacionais e fez arranjos para manter uma performance estável, e as políticas logo tiveram efeito”, afirma o documento.

O relatório do governo chinês aponta que essas medidas foram responsáveis por uma recuperação econômica em junho diante dos resultados negativos do mês anterior, o que garantiu o crescimento econômico no segundo trimestre.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor