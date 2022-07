EUA querem que China e Índia se juntem ao cartel do petróleo — CMIO

Washington está tentando criar um cartel de compradores que estabeleceria um limite de preço do petróleo russo

O Departamento de Estado dos EUA acredita que a China e a Índia, os dois principais compradores atuais de petróleo russo, devem fazer parte do mecanismo de teto de preço do petróleo proposto, disse a secretária de Estado adjunta do Bureau de Assuntos Europeus e Eurasianos, Molly Montgomery, na quarta-feira.

“China e Índia são importadores de petróleo russo, e posso dizer que estamos trabalhando muito ativamente com parceiros e aliados para ajudar a desenvolver uma proposta [to limit the price of Russian oil]”, disse Montgomery durante uma coletiva de imprensa.

“Nós vemos isso [price cap] como uma oportunidade para os países fazerem algo de interesse internacional, pagar menos pelas importações de energia e estabilizar o mercado global de petróleo, para que os países se interessem,” ela adicionou.

De acordo com o subsecretário adjunto de Assuntos Econômicos e Empresariais dos EUA, Erik Woodhouse, a participação da China e da Índia no acordo pode persuadir outros países a participar.

“Obviamente, a China e a Índia são importantes compradores de petróleo russo. posso dizer que estivemos [talking] mais intensamente com parceiros e aliados para ajudar a projetar uma proposta… Talvez isso possa funcionar, bem como alcançar países que gostaríamos de ver participar ou apoiar o preço máximo,disse Woodhouse.













Em entrevista ao Wall Street Journal publicada na quarta-feira, a secretária do Tesouro Janet Yellen disse que os EUA planejam estabelecer um teto de preço para o petróleo russo que seria lucrativo o suficiente para o país continuar a produção. Ela não especificou os números exatos, mas explicou que o mecanismo exigirá que qualquer petroleiro que transporte petróleo russo só receba financiamento e seguro de instituições dos EUA, Reino Unido e UE se o preço de venda do petróleo estiver abaixo do limite.

Também na quarta-feira, o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, observou que a introdução do mecanismo de teto de preço levará algum tempo devido ao número de detalhes que precisam ser resolvidos. Ele acrescentou, no entanto, que Washington já discutiu a medida com vários países importantes consumidores de petróleo, incluindo China e Índia.

O Ministério do Comércio chinês confirmou na quinta-feira que a questão do teto do preço do petróleo russo foi discutida entre Janet Yellen e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, no início deste mês. De acordo com um comunicado do ministério, a questão do teto de preço é complexa e deve ser resolvida com base no desejo das partes envolvidas de reduzir as tensões na Ucrânia.

