MOSCOU, 15 de julho – RIA Novosti. Maria Butina, membro do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma do Estado, disse que, como presente pelo aniversário de sua prisão, decidiu enviar um uniforme da prisão com um código QR à Embaixada dos EUA em Moscou para baixar seu livro em inglês.

“No aniversário da minha prisão, decidi fazer uma boa ação: enviei para a Embaixada dos EUA em Moscou (no 1, DPR Square), como presente um uniforme da prisão com um código QR para baixar meu livro “Diário da Prisão ” em inglês como uma instrução para a sobrevivência em uma prisão americana. E agora, enquanto os democratas estão no poder, eles estão aprisionando os republicanos com força e força, no outono o poder mudará e eles começarão a “fechar” os punidores de ontem . E assim por diante até o infinito”, escreveu Butina em seu canal Telegram.