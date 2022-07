Conteúdo do próximo pacote de sanções da UE revelado — CMIO

O sétimo pacote de restrições econômicas do bloco incluirá a proibição das importações de ouro russo

A mais nova rodada de sanções da União Europeia contra a Rússia terá como alvo as exportações de ouro do país e diminuirá as brechas existentes, informou o site de notícias Euractiv nesta quinta-feira. Outras sanções energéticas estão aparentemente fora de questão, já que a Europa lida com as consequências de seus pacotes de sanções anteriores.

As importações russas de ouro já foram proibidas pelos EUA, Reino Unido, Japão e Canadá, em uma medida acordada durante a cúpula do G7 na Alemanha no mês passado. Embora as exportações de ouro da Rússia tenham sido estimadas em cerca de US$ 15 bilhões em 2021, a proibição foi descrita por analistas do setor como principalmente simbólica, já que as sanções ocidentais já fecharam os mercados europeu e americano ao ouro da Rússia.

Citando diplomatas da UE, a Euractiv disse que o sétimo pacote de sanções da UE também colocará na lista negra mais entidades e indivíduos russos supostamente ligados ao Kremlin e adicionará certos produtos às listas existentes em uma tentativa de reprimir a evasão de sanções.













O pacote, que deve ser anunciado dentro de uma semana, também pode incluir uma referência às orientações recentemente publicadas pela Comissão Europeia sobre quais mercadorias podem e não podem ser transportadas da Rússia para seu enclave europeu de Kaliningrado em território lituano.

Notavelmente ausentes do pacote estão outras medidas direcionadas ao setor de energia da Rússia. O sexto pacote de sanções incluiu proibições às importações russas de carvão e petróleo, mas excluiu Hungria, Eslováquia e República Tcheca, que recebem petróleo da Rússia por meio de oleodutos.

Enquanto o governo ucraniano e seus aliados mais próximos na Europa Oriental exigiram que o bloco se fechasse ao gás russo, muitos países da UE – incluindo Alemanha e Hungria – são altamente dependentes desse combustível e já enfrentam devastação econômica e a perspectiva de racionamento como resultado de sanções anteriores que impediam o fornecimento.

“O que é definitivamente problemático é incluir energia nas sanções, porque uma regra deve ser observada de que as sanções devem ter um impacto maior na Rússia do que nos países que as impõem”, disse. O primeiro-ministro tcheco Petr Fiala disse à Reuters na quarta-feira.

O valor do euro caiu para o menor nível em 20 anos desde que a UE impôs suas sanções econômicas sem precedentes à Rússia, com a moeda atingindo a paridade em relação ao dólar americano na segunda-feira. Enquanto isso, o rublo da Rússia está mais forte do que era antes do início da operação militar na Ucrânia, e os lucros crescentes com energia aumentaram o superávit em conta corrente de Moscou para um recorde de 70,1 bilhões, informou a Bloomberg nesta semana.