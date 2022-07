De acordo com suas palavras, todas as pesquisas, análises e previsões internacionais com as quais ele está trabalhando mostram que devido ao “efeito combinado” da política de sanções e do conflito na Ucrânia “ a economia da Europa está começando a se contrair “.

Recentemente, o chefe de gabinete do primeiro-ministro húngaro, Gergely Gulyás, ressaltou que a economia da União Europeia “entrará em apuros” se impuser embargo contra o gás russo. A representante do governo do país europeu, Alexandra Szentkirályi, igualmente comparou o embargo a um “tiro nos pulmões” da Europa, porque compensar as entregas russas é impossível, e avisou que a Hungria manifestará firmemente seu posicionamento se as sanções propostas entrarem em contradição com os interesses húngaros.