MOSCOU, 15 de julho – RIA Novosti. O chanceler alemão Olaf Scholz, que foi vice-chanceler e ministro das Finanças de 2018 a 2021, cometeu graves erros na política financeira, razão pela qual o país está agora sofrendo bilhões de dólares em meio à aceleração da inflação, escreve Redaktionsnetzwerk Deutschland, citando um documento do Ministério de Finanças.

O artigo diz que Scholz e seu antecessor como ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, seguiram uma política de emissão de títulos corrigidos pela inflação para atrair empréstimos. Com baixas taxas de crescimento de preços, isso foi benéfico para o estado, mas agora, em um cenário de forte aumento da inflação, o cumprimento das obrigações sobre esses títulos tornou-se desproporcionalmente caro para o governo, observa o autor.

Recordou que este ano os pagamentos destes títulos representaram 25 por cento do total dos pagamentos do serviço da dívida pública, embora a sua quota na estrutura da própria dívida seja de apenas cinco por cento. Assim, devido ao ajuste pela inflação, os custos totais de juros da Alemanha no próximo ano dobrarão e chegarão a quase 30 bilhões de euros.