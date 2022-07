Na sequência dos ataques do Exército russo, a Ucrânia perdeu cerca de 500 nacionalistas nas regiões de Carcóvia, Zaporozhie e em zonas da RPD , disse o representante oficial da Defesa russa, o tenente-general Igor Konashenkov.

“Como resultado de ataques de alta precisão nas zonas de implantação temporária da 40ª Brigada de artilharia da formação nacionalista Kraken, na cidade de Carcóvia, foram eliminados até 200 nacionalistas, incluindo 50 mercenários estrangeiros e 19 unidades de armas e equipamentos militares. Com ataques precisos da Força Aeroespacial russa na cidade de Artyomovsk na RPD contra zonas de implantação da formação nacionalista Pravy Sektor, foram eliminados cerca de 300 nacionalistas e até 30 unidades de veículos blindados e especiais”, informou o general russo.

No decorrer dos combates de artilharia na República Popular de Donetsk, militares russos atingiram dois pelotões de sistemas de lançamento múltiplo de foguetes e dois pelotões de obuseiros Giatsint-B, notou o Ministério da Defesa russo.

Ministério da Defesa da Ucrânia diz que dados sobre perdas militares do país são ‘segredo de Estado’

A Força Aeroespacial da Rússia eliminou nas últimas 24 horas cinco postos de comando e centros de comunicação dos militares ucranianos, aponta comunicado. Além disso, foram destruídos um lançador do sistema de mísseis antiaéreos Buk-M1 na área do povoado de Sol, na RPD, e combatentes e equipamentos militares em 43 diferentes zonas.

O Ministério da Defesa da Rússia disse também que, por meio de um ataque de mísseis de alta precisão Kalibr de baseamento naval, foram eliminados na quinta-feira (14) participantes da reunião do comando da Força Aérea ucraniana realizada no edifício da guarnição da Casa dos Oficiais em Vinnitsa com representantes de fornecedores de armas estrangeiras.