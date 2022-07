Novas imagens lançam luz sobre a resposta da polícia durante o massacre de Uvalde — CMIO

Vigilância e imagens de câmeras corporais da polícia obtidas por meios de comunicação forneceram mais informações sobre a reação da polícia ao tiroteio na escola de Uvalde em maio, que deixou 19 crianças e dois professores mortos. Apesar de chegar em força momentos após o início do ataque, os policiais esperaram 74 minutos para enfrentar o atirador.

Publicado na terça-feira pelo Austin American-Statesman e uma afiliada local da ABC, o vídeo captura o tiroteio do começo ao fim, incluindo o momento em que o agressor entrou na Robb Elementary School armado com um rifle.

“O vídeo conta em tempo real a história brutal de como policiais fortemente armados falharam em lançar imediatamente uma resposta coesa e agressiva para deter o atirador e salvar mais crianças, se possível.” segundo o estadista.

Além de uma versão editada mais curta das novas imagens, o Statesman também publicou um vídeo mais longo capturando todo o incidente. Os vídeos não mostram cenas de violência, embora rajadas de tiros possam ser ouvidas em ambos.

Apesar de chegar na escola apenas “minutos depois do atirador”, a polícia é vista reunida no final de um corredor dentro do prédio para a maioria das filmagens, aparentemente planejando sua abordagem, mesmo quando dezenas de tiros continuaram a ecoar de uma sala de aula. Embora uma grande força de oficiais fortemente armados tenha aparecido no local não muito tempo depois, eles permaneceram no corredor a uma distância do atirador por mais de uma hora.

A polícia diz que estava procurando as chaves da sala de aula antes de tentar forçar a entrada, mas os investigadores determinaram mais tarde que a sala não estava trancada. Não está claro o que explica a discrepância, ou se os policiais fizeram alguma tentativa de abrir a porta enquanto esperavam.













De acordo com o diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, Steve McCraw, o comandante no local, o chefe de polícia do distrito escolar Pete Arredondo, tratou o atirador como um “sujeito barricado”, em vez de um atirador ativo. O último cenário normalmente exige uma resposta altamente agressiva para evitar mais perdas de vidas, em oposição à abordagem mais lenta e cautelosa para um suspeito escondido.

Embora McCraw tenha colocado uma grande quantidade de culpa em Arredondo pelo fracasso em confrontar o atirador, as imagens de vídeo mostram uma variedade de agências policiais respondendo ao incidente, incluindo o Departamento de Polícia de Uvalde, o Departamento do Xerife do Condado de Uvalde, o Departamento de Segurança Pública do Texas, Texas Rangers, Patrulha de Fronteira dos EUA e Serviço de Delegados dos EUA. Até que eles finalmente invadiram a sala de aula uma hora e 14 minutos após o tumulto, nenhum policial fez uma tentativa de resgate.

O comportamento da polícia durante o massacre de 24 de maio provocou intensas críticas públicas, inclusive dos pais de crianças assassinadas, algumas das quais podem ser vistas em vídeos implorando aos policiais para entrar na escola para salvar seus pequenos.