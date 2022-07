Twitter processa Musk — CMIO

A empresa acusou o CEO da Tesla de “hipocrisia” depois que ele recuou em sua oferta de compra de US $ 44 bilhões

O Twitter processou Elon Musk em um esforço para forçar o CEO da Tesla a honrar sua promessa de comprar a empresa por US$ 44 bilhões depois que ele desistiu do acordo, de acordo com um processo aberto no Tribunal de Chancelaria de Delaware na terça-feira.

“A estratégia de saída de Musk é um modelo de hipocrisia”, argumentou o demandante, acusando o bilionário de negociar de má fé.

“Tendo montado um espetáculo público para colocar o Twitter em jogo, e tendo proposto e assinado um acordo de fusão favorável ao vendedor, Musk aparentemente acredita que ele… ir embora,” afirma o documento.

A empresa de mídia social também disse que Musk havia cometido “uma longa lista de violações contratuais materiais… que desanimaram o Twitter e seus negócios.”













“O Twitter traz essa ação para impedir Musk de outras violações, para obrigar Musk a cumprir suas obrigações legais”, diz o terno. “Em vez de arcar com o custo da desaceleração do mercado, como exige o acordo de fusão, Musk quer transferi-lo para os acionistas do Twitter.”

Na quarta-feira, em uma aparente referência ao processo, Musk twittou: “Ai que ironia kkk.”

Mais cedo, após sua decisão de encerrar o acordo, as ações do Twitter caíram quase 7%, sendo negociadas abaixo da oferta de US$ 54,20 por ação que Musk fez à empresa em abril.

Na sexta-feira, o CEO da Tesla cancelou o acordo de US$ 44 bilhões para comprar o Twitter, acusando a empresa de “violação material de várias disposições” sobre a questão de contas falsas ou bot na plataforma. A equipe de Musk não concordou com a estimativa do Twitter sobre o número desses tipos de contas, que o colocou em apenas 5% dos usuários, dizendo que a empresa fez “representações enganosas.”