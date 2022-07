China diz que ‘afastou’ destróier dos EUA – CMIO

USS Benfold ‘invadiu ilegalmente’ em águas chinesas em movimento que minou a paz regional, afirmou Pequim

Os militares chineses “foi embora” um destróier dos EUA supostamente navegando perto das Ilhas Paracel (Xisha) no Mar da China Meridional, disse o Comando de Teatro do Sul do Exército de Libertação Popular (PLA) na quarta-feira.

Pequim reivindica o destróier de mísseis guiados USS Benfold “invadiu ilegalmente em águas territoriais chinesas”. Em resposta “o Comando de Teatro do Sul do PLA organizou forças marítimas e aéreas para seguir, monitorar, alertar e afastar” o navio, de acordo com um comunicado do PLA.

“Os fatos mais uma vez mostram que os Estados Unidos são nada menos que um ‘criador de risco de segurança no Mar da China Meridional’ e um ‘destruidor da paz e estabilidade regional,‘”, acrescentou.

Enquanto isso, a 7ª Frota da Marinha dos EUA confirmou que seu destróier passou pelas ilhas, dizendo que “direitos e liberdades de navegação afirmados” em um movimento consistente com o direito internacional. Um de seus objetivos era desafiar “restrições à passagem inocente” imposta pela China, Taiwan e Vietnã.

“Reivindicações marítimas ilegais e abrangentes no Mar da China Meridional representam uma séria ameaça à liberdade dos mares, incluindo as liberdades de navegação e sobrevoo, livre comércio e comércio desimpedido e liberdade de oportunidade econômica para as nações litorâneas do Mar da China Meridional”, afirmou, referindo-se às disputas territoriais na área.

Esta não é a primeira vez que o USS Benfold cruzou a área perto das Ilhas Paracel. Em janeiro, tendo detectado o destróier, os militares de Pequim se apressaram, despachando forças para “advertir fora” o navio de guerra americano.

A soberania sobre as Ilhas Paracel é reivindicada pela China, Vietnã e Taiwan, embora Pequim controle de fato o arquipélago. O Mar da China Meridional tem sido um ponto de discórdia entre os EUA e a China, especialmente em torno de Taiwan. Embora Washington não reivindique nenhum território na região, declarou seu compromisso com um “livre e aberto Indo-Pacífico.”