O acerto de contas virá no inverno, que será o mais rigoroso em décadas, disse o vice-primeiro-ministro romeno

A UE terá que pagar um alto preço por suas sanções à Rússia, já que este ano o continente pode experimentar o inverno mais rigoroso em décadas, disse o vice-primeiro-ministro romeno Hunor Kelemen à TV B1 na quarta-feira.

“Em primeiro lugar, nós, a União Europeia, teremos que pagar as sanções contra a Rússia… Verdade seja dita, todos nós pagaremos o preço neste inverno enquanto, infelizmente, não há sinais de que o fim da guerra esteja próximo… Será um inverno rigoroso, talvez o mais rigoroso dos últimos 40-50-60 anos”, disse à emissora.

De acordo com Kelemen, o conflito da Ucrânia com a Rússia durará mais do que o previsto e afetará a UE. O vice-primeiro-ministro, no entanto, defendeu as sanções impostas pelo Ocidente em resposta à campanha militar de Moscou na Ucrânia, dizendo que a Europa “não tinha outra alavanca.”













Apesar dos problemas econômicos que assolam a UE, Kelemen tentou adotar um tom otimista, dizendo que a Romênia será capaz de lidar com os problemas de energia.

“Podemos cobrir cerca de 80% das necessidades da Romênia em gás natural, mas teremos que comprar cerca de 2 bilhões de metros cúbicos no mercado. Caso contrário, certamente teremos alguns problemas, mas estou convencido de que compraremos gás, teremos eletricidade, e essa compensação nos permitirá passar o inverno,” ele explicou.

Em meio ao conflito na Ucrânia, a UE impôs sanções abrangentes à Rússia, incluindo a proibição do petróleo russo entregue por mar. O bloco também prometeu reduzir sua dependência do gás natural da Rússia.

Na segunda-feira, a gigante russa de energia Gazprom suspendeu as operações do gasoduto Nord Stream 1 devido à manutenção planejada, prevista para ser concluída no final de julho. Em meados de junho, o fluxo de gás através do conduíte principal foi reduzido para 40% da capacidade devido a desafios operacionais causados ​​pela falha no retorno de uma turbina atendida do Canadá, devido às sanções.

Como resultado, todos esses fatores exacerbaram a crise energética da UE.