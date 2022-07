Chris Cuomo afirma estar agindo como um agente livre e quer que a América preste atenção ao conflito

Chris Cuomo, que foi demitido da CNN em dezembro passado após revelações de que ele ajudou indevidamente seu irmão Andrew, o ex-governador de Nova York, a se defender de acusações de assédio sexual, postou vários vídeos da Ucrânia na segunda-feira. Ele se referiu a si mesmo como um agente livre reportando da linha de frente.

“O que está acontecendo agora na Ucrânia é ruim e a América deveria estar prestando muito mais atenção”. ele escreveu em um post no Instagram que incluiu a filmagem. Ele disse que os vídeos “deveria estar em todas as suas telas.”

Cuomo, visto em um dos vídeos usando capacete e óculos escuros de aviador contra o pano de fundo de prédios danificados e soldados ucranianos acompanhantes, afirmou que não houve cobertura suficiente do conflito “aqui.” Ele usou as hashtags #FreeAgent e #FreeAgentCC para aparentemente afirmar que sua reportagem é independente.

Outro vídeo mostrou o que parecia ser o lançador de foguetes múltiplos HIMARS, fabricado nos EUA. Washington forneceu vários desses sistemas à Ucrânia na luta contra a Rússia. O ex-âncora da CNN comparou a luta da Ucrânia contra a Rússia com a guerra dos colonos americanos pela independência em 1776 contra seus senhores britânicos.

No final de junho, Cuomo quebrou um hiato de sete meses do Instagram – depois de ser demitido da CNN – para postar imagens da Ucrânia. Isso inclui as consequências do que ele alegou ser ataques russos a alvos civis, uma entrevista com um combatente ucraniano e uma foto sua com uma expressão preocupada no rosto. Ele também ofereceu o teaser que “algo está vindo” no verão de 2022.













Outra personalidade da TV americana, Malcolm Nance, embarcou em um caminho semelhante para os campos de batalha da Ucrânia. Em abril, o apresentador da MSNBC anunciou sua demissão da estação e se alistou nas fileiras das forças ucranianas.

“Terminei de falar” ele declarou em uma entrevista com sua ex-colega de trabalho, Joy Reid, durante a qual ele usava um uniforme e segurava um rifle no peito.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.