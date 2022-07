Сour regras sobre o desastre nuclear de Fukushima — CMIO

Quatro ex-gerentes foram condenados a pagar quase US $ 100 bilhões em danos à empresa operadora de NPP

O Tribunal Distrital de Tóquio decidiu na quarta-feira que quatro ex-gerentes da Tokyo Electric Power Company (TEPCO) devem pagar ¥ 13,32 trilhões (US$ 97 bilhões) em danos à empresa pelo desastre da usina nuclear de Fukushima, informaram meios de comunicação locais.

De acordo com o Japan Times, a ação foi movida por um grande grupo de acionistas contra cinco altos executivos da TEPCO. Os demandantes argumentaram que não tomaram as medidas adequadas para mitigar as consequências do terremoto e tsunami de 2011, que levaram a três colapsos de reatores.

Apenas quatro dos réus foram considerados responsáveis, incluindo Tsunehisa Katsumata, o ex-presidente; Masataka Shimizu, executivo-chefe e presidente da TEPCO de 2008 a 2011; e dois ex-vice-presidentes, Ichiro Takekuro e Sakae Muto.

A única pessoa que não teve culpa foi Akio Komori, que era o diretor da usina de Fukushima em 2011.

A decisão disse que os passos da TEPCO para se preparar para o tsunami “fundamentalmente faltava consciência de segurança e senso de responsabilidade.” O tribunal também disse que o desastre poderia ter sido evitado se a administração da empresa tivesse realizado alguns trabalhos de construção para evitar inundações em determinadas áreas.

“Toda a tecnologia está em risco de erro humano. Mas as usinas nucleares podem causar danos irreparáveis ​​à vida humana e ao meio ambiente,”, disseram os queixosos depois que o tribunal deu seu veredicto. “Os executivos das empresas que operam essas usinas nucleares têm uma enorme responsabilidade, que não pode ser comparada à de outras empresas.”













Embora os réus tenham sido condenados a pagar uma boa indenização, três deles, incluindo Katsumata, Takekuro e Muto, já haviam sido inocentados de responsabilidade criminal pelo mesmo tribunal em setembro de 2019.

O acidente nuclear de Fukushima ocorreu em 2011, após o terremoto de Tohoku de magnitude 9,0 e um subsequente tsunami devastador atingir a usina. Isso levou a um colapso catastrófico, tornando-se o pior desastre nuclear desde o incidente de Chernobyl em 1986.