A paridade de gênero está agora a 132 anos – WEF – CMIO

As mulheres estão sofrendo o impacto da atual recessão e crise de custo de vida, com a pandemia de Covid-19 e vários choques econômicos que impedem a redução da diferença de gênero, informou o Fórum Econômico Mundial na quarta-feira.

Em seu Global Gender Gap Report 2022, o WEF estimou que – no ritmo atual de progresso – levará 132 anos para homens e mulheres atingirem a paridade total, com a diferença global de gênero sendo fechada em 68,1%. A ONG com sede em Genebra observou que é uma ligeira melhoria em relação aos 136 anos – um número projetado em 2021 – mas disse que ainda há muito trabalho a fazer.

De acordo com o documento, a pandemia piorou muito a disparidade de gênero, porque atingiu muitos setores dominados por mulheres, incluindo as indústrias de viagens, varejo e turismo.

“A recessão atual, ao contrário das quedas econômicas anteriores que tendem a ser piores para os homens, é desproporcionalmente ruim para as mulheres”, disse. disse o relatório.













Ao mesmo tempo, o Fórum argumenta que a transição para um mundo com igualdade de gênero pode ser acelerada por meio de salários adequados para trabalhadores essenciais, investimento em infraestrutura e empoderamento político.

A pesquisa também avaliou vários continentes em termos de progresso no caminho para a paridade de gênero, com a América do Norte e a Europa fechando mais de 76% de suas diferenças de gênero. Outras regiões estão ficando para trás, incluindo América Latina e Caribe (72,6%), Ásia Central (69,1%) e Ásia Oriental e Pacífico (69%). O desempenho mais baixo foi demonstrado pelo sul da Ásia, que fechou 62,4% de sua diferença de gênero em 2022.

Também forneceu um detalhamento por país sobre igualdade de gênero, dando notas máximas à Islândia e vários países nórdicos, bem como Nova Zelândia, Ruanda, Nicarágua e Namíbia. No entanto, o estudo observa que nenhum país alcançou a plena paridade de gênero.