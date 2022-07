Dois candidatos forçados a sair da corrida pela liderança conservadora — CMIO

O chanceler Nadhim Zahawi e o ex-secretário de Relações Exteriores Jeremy Hunt não receberam votos suficientes para avançar na corrida pela liderança do Partido Conservador. Seis candidatos permanecem na disputa, com Rishi Sunak liderando o campo.

Os parlamentares conservadores realizaram seu primeiro turno de votação para eleger um novo líder na quarta-feira, com Sir Graham Brady, do Comitê Conservador de 1922, anunciando os resultados à tarde.

Zahawi e Hunt obtiveram apenas 25 e 18 votos, respectivamente, colocando-os nos dois últimos lugares entre os oito candidatos, encerrando assim suas esperanças de se tornar primeiro-ministro.

Atualmente servindo como chanceler do Tesouro desde uma remodelação do gabinete no início deste mês, Zahawi prometeu cortar impostos e reduzir as contas de energia se for feito PM. Hunt, que concorreu à liderança do partido em 2019, mas terminou em segundo lugar atrás de Boris Johnson, atuou como secretário de Relações Exteriores entre 2018 e 2019. Ele havia prometido cortes de impostos semelhantes, enquanto os dois homens também prometeram aumentar os gastos militares.













Sunak saiu por cima durante o primeiro turno da votação, garantindo o apoio de 88 deputados. Ele se apresentou como a voz da prudência fiscal e o mais bem equipado para conduzir a economia britânica através dos ventos contrários que ela enfrenta atualmente. Como Zahawi e Hunt, porém, ele é um defensor de maiores gastos militares.

Enquanto Sunak renunciou ao gabinete de Johnson no início deste mês – entregando suas funções como chanceler para Zahawi – ele foi implicado em alguns dos mesmos escândalos que seu ex-chefe e foi multado pela Polícia Metropolitana de Londres em abril por violar o Covid-19 de seu próprio governo. 19 leis de bloqueio.

Em segundo e terceiro lugares, respectivamente, estão a ministra do Comércio Penny Mordaunt, com 67 votos, e a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, com 50. conflito na Ucrânia começou em fevereiro, prometendo em um editorial recente de jornal infligir “dor real em Putin e no Kremlin” se eleito.

Os seis candidatos que ainda estão na disputa agora enfrentarão rodadas sucessivas de votação, com um candidato eliminado após cada rodada. Quando restarem apenas dois, um líder será escolhido por votação postal envolvendo todos os membros do Partido Conservador. Apesar de deixar o cargo de líder do partido na semana passada, Johnson permanecerá como primeiro-ministro até que seu sucessor seja nomeado.