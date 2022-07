Hungria declara estado de emergência energética e proíbe exportação de energia e lenha

O governo húngaro declaou estado de emergência energética, disse Gergely Gulyas , chefe do gabinete do primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban , nesta quarta-feira (13).

“Para proteger as famílias húngaras e fornecer energia como muitos outros países, o governo húngaro está declarando estado de emergência no setor de energia”, disse Gulyas em um briefing transmitido pelo canal M1.

O ministro das Relações Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, disse no início do dia que Budapeste havia iniciado negociações para comprar 700 milhões de metros cúbicos de gás além dos contratos de longo prazo existentes, e que as instalações de armazenamento de gás do país estavam cheias em 44% agora.