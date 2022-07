Caos político na Líbia agrava crise petrolífera global, diz Bloomberg

Os dois governos diferentes do país, ao concorrerem um com o outro, podem fazer com que a produção de petróleo no país-membro da OPEP caia até zero, diz a Bloomberg referindo-se aos dados da Rapidan Energy (grupo de consulta norte-americano).

A produção de petróleo na Líbia foi limitada a partir de meados de abril, depois de os protestantes terem forçado o fechamento de vários campos petrolíferos e portos.

A edição salienta que a crise está se desencadeando no exato momento em que os importadores de petróleo exigem o aumento dos fornecimentos.

“Os preços do petróleo subiram para mais de US$ 100 por barril após o início do conflito ucraniano e a imposição pelo Ocidente de sanções contra Moscou, o que representa em si a maior turbulência no mercado ao longo das últimas décadas”, lembra a publicação.

Os preços do petróleo caíram no mês passado em meio às preocupações sobre uma possível recessão nas principais economias mundiais, diz a Bloomberg. Contudo, neste ano os preços ainda aumentaram quase 30%, provocando uma inflação enorme e aumento do custo de vida.

“impasse político na Líbia”. O presidente norte-americano, Joe Biden, planeja tentar convencer os países do Golfo a produzirem mais petróleo durante sua visita à Arábia Saudita, prevista para a sexta-feira (15). Ele também anunciou que abordaria o

De acordo com os dados obtidas pela Bloomberg, as exportações do país, que possui as maiores reservas de petróleo na África, em junho se reduziram até o recorde negativo de 20 meses, que constitui 610.000 barris por dia.

A corporação petrolífera nacional suspendeu o fornecimento desde os principais portos de Es Sider e Ras Lanuf há duas semanas. Os terminais adjacentes de Brega e Zueitina não têm movimentado qualquer petróleo bruto há quase dois meses.

A Líbia mergulhou em um caos político desde a queda do líder do país Muammar Kadhafi, e seus campos do petróleo têm sido utilizados repetidamente pelas partes adversárias como um instrumento de alavancagem.





