Biden rejeita as alegações de ‘apartheid’ de Israel – CMIO

Apenas dois meses antes, o órgão de direitos humanos da ONU divulgou um relatório que concluiu que o sistema de Israel “garante a supremacia de um grupo sobre o outro e em detrimento do outro”, particularmente na Cisjordânia ocupada, argumentando que atende à definição legal de apartheid. O relatório continuou afirmando que os palestinos foram forçados a “viver atrás de muros, postos de controle e sob um regime militar permanente”, ecoando descobertas anteriores de grupos de direitos humanos como Anistia Internacional e B’Tselem.

Pouco depois de sua entrevista com o N12, Biden partiu para sua primeira viagem presidencial ao Oriente Médio, fazendo sua primeira parada em Israel. Após reuniões de alto nível com autoridades israelenses, ele irá à Cisjordânia para se encontrar com a liderança palestina, com a segurança como foco das negociações. De lá, Biden viajará para a Arábia Saudita para uma cúpula regional, onde se reunirá com líderes dos Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Bahrein, Catar, Egito, Jordânia e Iraque.

Durante uma cerimônia de chegada em Tel Aviv, Israel na quarta-feira, Biden declarou que os laços entre americanos e israelenses são “profundamente até os ossos”, dizendo que a relação bilateral é “mais profundo e mais forte” do que nunca.