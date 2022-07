Oposição francesa se une para acabar com o passe Covid – CMIO

Deputados da esquerda e da direita uniram forças contra o sistema de passaportes de coronavírus da França

Os legisladores franceses votaram pelo fim do passe Covid-19 do país, rejeitando uma disposição que restabeleceria o programa para quem viaja de e para o país depois que os poderes de emergência do governo expirarem no final do mês.

A câmara baixa da França votou por 219 a 195 na terça-feira para alterar um importante projeto de saúde e remover a medida do passaporte, vendo o partido de direita Rally Nacional se unir à facção populista de esquerda La France Insoumise.

A legislação seguirá agora para o Senado, onde a recém-eleita primeira-ministra Elisabeth Borne prometeu “lute para que o espírito de responsabilidade vença”.

“A situação é grave. Ao se unir para votar contra as medidas para proteger os franceses contra o Covid, [the opposition parties] impedir qualquer controle de fronteira contra o vírus”, ela disse em um tuitar após a votação.













Uma ordem de emergência nacional de saúde deve expirar em 31 de julho, quando a nova lei de saúde entrará em vigor. Em sua forma atual, a lei só permitiria que as autoridades coletassem os resultados dos testes de coronavírus, mas não impediria a entrada na França com base no estado de saúde ou vacinação de viajantes estrangeiros e cidadãos que retornam para casa. Na prática, a França deu sinal verde para viagens de uma longa lista de países e não exige mais que os indivíduos apresentem esses documentos, mas o passe, no entanto, enfrentou intensa oposição dos parlamentares.

Restrições semelhantes em locais públicos também seriam descartadas pela lei, embora o passe de saúde esteja atualmente limitado a hospitais e casas de repouso.

Embora a disposição do passaporte tenha sido firmemente rejeitada, os legisladores aprovaram outro artigo principal da legislação por 221-187, permitindo que o governo continuasse seus esforços de rastreamento de contatos até o próximo ano.

A coalizão governista da França não conseguiu a maioria absoluta nas eleições parlamentares de junho, forçando-a a contar com o apoio dos partidos da oposição para aprovar projetos de lei na Câmara. Um deputado dos republicanos de centro-direita – Sebastien Chenu, que também atua como vice-presidente da câmara baixa – elogiou o resultado da votação de terça-feira, argumentando que a oposição “cumpriu o seu trabalho”.

“Recuperamos nossa liberdade” disse ele, acrescentando que “o governo não pode fazer tudo com uma escavadeira como vem fazendo nos últimos cinco anos.”