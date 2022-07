Guterres diz que negociações sobre exportação de grãos ucranianos avançou: 'Passo crucial adiante'

“Como resultado da reunião, que decorreu num ambiente positivo e construtivo, foram acordadas as principais questões técnicas, como a criação de um centro de coordenação em Istambul, onde estarão presentes representantes de todas as partes, de controle conjunto à saída do porto até os pontos de chegada, garantindo a segurança da navegação em rotas de transição. Vimos que as partes estão prontas para resolver esse problema”, afirmou Akar.