Segundo o coronel-general Mikhail Mizintsev, diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Defesa da Rússia, alguns dos remédios roubados são vendidos em farmácias a preços inflacionados ; outros medicamentos que têm ação psicotrópica, como ansiolíticos e antidepressivos, são vendidos na Internet.

“De acordo com informações obtidas por fontes confiáveis, em Carcóvia, para fins de enriquecimento pessoal e com total apoio da administração da cidade, estão roubando medicamentos e equipamentos médicos que foram fornecidos por ocidentais como ajuda humanitária. Eles são vendidos em farmácias locais a preços inflacionados. Substâncias psicotrópicas são vendidas abertamente na Internet”, disse Mizintsev.

Mizintsev afirmou que “tais ações criminosas por parte de autoridades ucranianas demonstram completa indiferença com relação ao destino de seus próprios cidadãos e absoluto desrespeito a todas as normas morais e princípios do direito internacional humanitário”.