O Guardian informou que Suedi Murekezi foi capturado na cidade de Kherson no mês passado

O número de cidadãos americanos capturados por tropas pró-Rússia na Ucrânia pode ser maior do que se pensava anteriormente, afirmou o The Guardian. O jornal informou na quarta-feira que outro cidadão dos EUA está sob custódia da República Popular de Donetsk (DPR) desde o mês passado. Este é um acréscimo a dois outros americanos conhecidos por serem detidos.

De acordo com o relatório, citando o irmão do cativo, Suedi Murekezi, 35, foi detido em junho na cidade portuária de Kherson, no sul da Ucrânia, atualmente sob controle russo. Amigos de sua vida na cidade notaram o desaparecimento de Murekezi pela primeira vez em 8 de junho, afirmou o jornal.

Seu irmão, Sele Murekezi, disse a jornalistas que Suedi residia em Kherson desde 2020, tendo se mudado para a Ucrânia dois anos antes.

Os parentes do detido insistiram que ele não participou dos combates e foi falsamente acusado de participar de protestos pró-ucranianos.













Sele conseguiu falar com seu irmão por telefone na última quinta-feira pela primeira vez desde seu desaparecimento, informou o The Guardian. Suedi teria dito que estava detido na cidade de Donetsk, na República Democrática do Congo, na mesma prisão que outros dois cidadãos americanos, Alexander Drueke e Andy Tai Ngoc Huynh, que supostamente serviram nas forças armadas ucranianas como voluntários antes de sua captura. As autoridades da DPR, no entanto, insistem que Drueke e Tai Ngoc Huynh eram mercenários e deveriam ser responsabilizados como tal.

Quando solicitado a comentar, o Departamento de Estado dos EUA confirmou que era “ciente dos relatórios” da detenção de Murekezi, mas se recusou a entrar em detalhes, citando “considerações de privacidade.”

O Guardian também procurou as autoridades russas e da DPR, mas não recebeu resposta, de acordo com o jornal. Também não foram divulgadas declarações oficiais sobre a prisão do cidadão americano.

O jornal informou que Murekezi nasceu em Ruanda, mas sua família fugiu para os EUA após o genocídio de 1994. Diz-se que ele serviu na Força Aérea dos EUA por oito anos antes de se aposentar em 2017. Posteriormente, ele teria começado a investir em criptomoedas – presumivelmente um interesse que o levou à Ucrânia, conhecida por sua regulamentação liberal de moedas digitais.

No início de março, as forças russas tomaram Kherson, onde o americano vivia.