Dólar mais forte que o euro pela primeira vez em 20 anos — CMIO

O euro caiu abaixo do dólar americano na Bolsa de Moscou na terça-feira, em meio a temores de que a crise de energia leve a União Europeia à recessão.

A cotação dólar-rublo ficou em 58,70, enquanto o euro caiu para 58,52 em relação ao rublo, a partir das 10:56 GMT.

Nas bolsas internacionais, o euro aproximou-se da paridade com o dólar. Na negociação forex agitada, a moeda européia caiu para apenas 1,0001 por dólar, seu nível mais baixo em 20 anos. O euro caiu 12% em relação ao dólar até agora este ano, com o aumento dos preços da energia à luz do conflito na Ucrânia e das sanções contra a Rússia, o principal fornecedor de energia do continente, prejudicando as economias europeias.

“Pela primeira vez em 20 anos, a paridade se formou entre o euro e o dólar, à medida que a moeda dos EUA continua a subir em antecipação à política monetária apertada do Federal Reserve”. Yegor Zhilnikov, analista-chefe do Departamento de Análise Econômica e Industrial do Promsvyazbank, disse ao jornal RBC. “Acreditamos que até a reunião do BCE {21 de julho}, a dinâmica pode continuar, e o dólar vai ficar mais caro que a moeda europeia”, ele explicou.

A crescente ansiedade sobre o fornecimento de gás russo aumentou a pressão sobre a moeda única. Na segunda-feira, a Gazprom desligou o gasoduto Nord Stream 1 que transporta gás para o continente para manutenção anual de verão. Os reparos, que durarão até 21 de julho, foram previamente agendados e acordados com todos os parceiros, segundo a operadora.

“Os temores estão aumentando de que a Rússia não possa reativar o fornecimento de gás em 10 dias, quando as obras terminarem”. Fiona Cincotta, analista sênior de mercados financeiros do City Index, ao The Guardian. “Isso pode causar uma recessão na Europa” ela avisou.

