Acalorado debate no Senado dos EUA irrompe sobre direitos ao aborto para homens – CMIO

Senadora republicana que não acredita que homens possam engravidar foi chamada de “transfóbica”

A professora de Berkeley Khiara Bridges, durante uma audiência no Senado sobre aborto no início desta semana, acusou o senador americano Josh Hawley, do Missouri, que disse que os homens não podem engravidar, de ser transfóbico e negar a existência de pessoas trans.

A discussão começou durante uma audiência do Comitê Judiciário do Senado na terça-feira, quando o republicano do Missouri perguntou à professora o que ela queria dizer com: “pessoas com capacidade para engravidar.” Bridges explicou que, embora existam muitas mulheres que podem engravidar e aquelas que não podem, também existem “homens trans que são capazes de engravidar, bem como pessoas não-binárias que são capazes de engravidar”.

Isso levou Hawley a perguntar se o aborto – a principal questão em discussão na audiência – é, em sua opinião, realmente um “questão do direito das mulheres.” Ela respondeu que o problema afeta tanto as mulheres quanto outros grupos. Hawley então perguntou o que ela acha que é o cerne do direito ao aborto.

Os democratas dizem o que realmente pensam: os homens podem engravidar e se você discordar, você é “transfóbico” e responsável pela violência pic.twitter.com/44CeIi5WvT — Josh Hawley (@HawleyMO) 12 de julho de 2022

“Quero reconhecer que sua linha de questionamento é transfóbica. Abre pessoas trans à violência por não reconhecê-las”, respondeu Pontes.

Sua resposta aparentemente surpreendeu o senador, que disse: “Uau. Você está dizendo que estou abrindo as pessoas à violência perguntando se as mulheres são ou não as pessoas que podem engravidar?”

Após uma breve troca em que o professor de direito insistiu que “fingindo não saber” que pessoas transgênero existam é perigoso, ela perguntou ao senador: “Então você acredita que os homens não podem engravidar?” Hawley respondeu que não acredita que eles possam.













“Então você está negando a existência de pessoas trans. obrigada”, disse Pontes.

A senadora então perguntou se é assim que a professora de direito administra sua sala de aula e se os alunos podem fazer perguntas lá.

“Nós nos divertimos na minha aula. Você deveria participar. Você pode aprender muito”, respondeu Pontes. O vídeo da troca viralizou nas redes sociais.

A questão do direito ao aborto voltou a ser objeto de acalorado debate nos EUA, depois que a Suprema Corte revogou a decisão histórica Roe v. Wade de 1973 em 24 de junho. Ao fazê-lo, removeu as proteções federais ao aborto e colocou a responsabilidade pela legalização , proibindo ou restringindo o procedimento nos estados.