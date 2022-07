Washington também enviou instrutores à Ucrânia para ajudar nos sistemas de foguetes fornecidos pelos EUA, diz o Ministério das Relações Exteriores da Rússia

Washington não apenas forneceu Sistemas de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade (HIMARS) de longo alcance para Kiev, mas está fornecendo inteligência sobre alvos no Donbass e até “extraoficialmente” enviou instrutores à Ucrânia para ajudar com o hardware, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia na quinta-feira.

Moscou alega que o governo ucraniano ordenou que tropas bombardeassem civis nas Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk com a ajuda de armas fabricadas nos EUA.

Falando em uma entrevista coletiva em Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que as forças ucranianas “usaram sistemas de foguetes de lançamento múltiplo HIMARS fornecidos pelos EUA em todas as frentes” tarde. Ela acrescentou que Washington tem compartilhado ativamente informações sobre alvos com Kiev e até mesmo “instrutores enviados não oficialmente, que estavam ajudando os representantes do regime de Kiev a mirar corretamente.”

Zakharova vinculou o recente aumento nos bombardeios ucranianos com a entrega dos sistemas de foguetes fabricados nos EUA.

Ela observou que os militares ucranianos “aparentemente foi ordenado por Kiev para usar os referidos lançadores contra civis sem qualquer hesitação.”

Também na quinta-feira, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia divulgou uma declaração de que o “a operação continuará apesar das tentativas dos EUA e seus aliados de ‘fortalecer a segurança’ da Ucrânia.”