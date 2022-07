Zona do Euro aceita novo membro — CMIO

Bruxelas aprova candidatura da Croácia para se tornar o 20º membro do bloco da moeda única

O Conselho da União Europeia aprovou a proposta da Croácia de adotar o euro a partir de 1º de janeiro de 2023. O país balcânico superou um obstáculo final antes de se tornar o 20º membro da zona do euro.

“Um dos três atos legais fixa a taxa de conversão entre o euro e a kuna croata em 7,53450 kuna por 1 euro. Isso corresponde à atual taxa central da kuna no mecanismo de taxa de câmbio”, disse o Conselho da UE em um comunicado de imprensa.

O passo marca a primeira expansão do bloco monetário em quase uma década. A última nação da UE a aderir à zona do euro foi a Lituânia em 2015.

“Os nossos cidadãos e empresários terão benefícios concretos, diretos e duradouros com a entrada da Croácia na zona euro. Na maior medida, o risco cambial desaparecerá, a Croácia será mais atraente e mais segura para o investimento em tempos de crise”, disse. disse Boris Vujcic, governador do Banco Nacional da Croácia em um comunicado.













Os preços na Croácia, que aderiu à União Europeia em 2013, serão exibidos em ambas as moedas a partir de 5 de setembro e usados ​​em paralelo ao longo do próximo ano.

A economia da Croácia, que está classificada entre as mais fracas do bloco, depende fortemente da receita do turismo, atraindo vários milhões de visitantes europeus e de outros países a cada ano. Adotar o euro significa que os visitantes vindos da zona do euro não precisarão mais trocar seu dinheiro por moeda local.

Lançado em 1999 entre 11 países, incluindo Alemanha e França, o euro passou por sete alargamentos anteriores, começando com a Grécia em 2001.

