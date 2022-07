Supremo Tribunal da UE decide a favor de oleoduto russo arquivado — CMIO

O operador do Nord Stream 2 está travando uma batalha legal sobre a diretiva de gás da UE

A operadora do Nord Stream 2, o gasoduto russo de gás natural recém-construído para a Alemanha, ganhou um recurso no tribunal superior da UE na terça-feira. A empresa está desafiando as regras do bloco que exigem que empresas separadas construam, operem e possuam oleodutos. Em fevereiro, o projeto teve a certificação negada pela Alemanha devido à diretiva de gás da UE.

O tribunal inferior da UE “estava errado ao afirmar que o Nord Stream 2 AG não estava diretamente preocupado com” a legislação contestada, decidiu o Tribunal de Justiça da UE, devolvendo o processo ao Tribunal Geral.

Em 2020, a subsidiária suíça da gigante russa de gás Gazprom disse que não poderia apelar contra a diretiva da UE que exigia que os operadores fossem separados dos fornecedores de gás. Na época, o Tribunal Geral da UE rejeitou as alegações da empresa como inadmissíveis.

A briga remonta a 2019, quando Bruxelas estendeu as regras existentes sobre infraestrutura de importação de gás natural para cobrir gasodutos pertencentes e operados por países terceiros, visando o Nord Stream 2. Quando o projeto do gasoduto começou, não havia tal exigência.

O gasoduto Nord Stream 2 estava pronto para iniciar entregas em grande escala em dezembro de 2021, apesar das sanções impostas pelos EUA às empresas participantes do projeto. No entanto, em fevereiro, antes do conflito na Ucrânia, o regulador de energia da Alemanha se recusou a certificar o projeto.

