É improvável que a Alemanha atinja meta de redução da dependência de gás russo, diz agência

Conforme o relatório publicado pela Moody’s, o volume de importações de gás russo pela Alemanha já foi reduzido de 60% , em 2020, para 30% agora. A busca pela diversificação pelas fontes de gás segue em andamento e, por ora, está focada no gás natural liquefeito (GNL).

“No entanto, o objetivo do governo de reduzir sua dependência do gás russo para 10% até 2024 parece ambicioso”, diz o relatório.

De acordo com a agência, a Itália está melhor preparada para a crise energética devido à existência de gasodutos ligando o país com o norte da África, assim como terminais de GNL. A Moody’s acrescentou que o país europeu pode substituir totalmente as importações de gás russo até 2025.